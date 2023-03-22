КЗС для газо и нефтепроводов

Комплекты изоляции стыков газо-нефтепроводов с использованием термоусаживаемых манжет и скорлуп ППУ, защитных МП оболочек

Комплекты изоляции стыков для газо-нефтепроводов реализуются исходя из типа изоляции труб. Изоляция таких труб обычно многослойная для соблюдения условий защиты от коррозии, теплопотерь, механических повреждений. Комплекты изоляции стыков таких труб должны повторять все этапы защиты самой трубы.

Типовая конструкция:

Защита сварного шва стальной трубы термоусаживаемой манжетой Тиал-М с применением эпоксидного праймера и замковой пластины. Слой теплоизоляции в виде скорлупы ППУ требуемой толщины и длины Для подземной прокладки: Обечайка из оцинкованной стали гидроизолированная поверх термоусаживаемой лентой Тиал большей ширины с замковой пластиной (МП оболочка). Для надземной прокладки: термоусаживаемая лента Тиал-М40 поверх скорлупы ППУ с заходом на ОЦ оболочку и поверх обечайка из ОЦ стали большей либо равной ширины с лентой.

При подземной прокладке часто используется дополнительный слой термоусаживаемой ленты между скорлупой и ОЦ обечайкой, также для дополнительной изоляции кожуха при всех видах монтажа может использовать адгезивный клей.

МП (металл полимерная) оболочка при изоляции стыков воспроизводится разными способами: