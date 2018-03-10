Производим поставки ленты термоусаживаемой Тиал-М, Тиал-Л в рулонах по 30 метров, а также отрезками любой длины. Возможная ширина ленты, мм.:300, 350, 450, 500, 650, 770, 900. Возможная толщина ленты, мм.: 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2,4. Поставки ленты в рулонах и отрезках производятся в заводской упаковке, сопровождаются паспортами и сертификатами.
Лента Тиал-М40 для сектора ЖКХ
Лента Тиал-М60 для нефте и газопроводов
Лента Тиал-М ТУ 2293-002-58210788-2004
Лента Тиал-М80 ТУ 2293-007-58210788-2006
Лента Тиал-Л ТУ 2293-004-58210788-2005
Ленты Тиал имеют двухслойную конструкцию: полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив. Ленты поставляются в рулонах по 30 м., либо отрезками необходимой длины (для изоляции стыков), могут комплектоваться замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером .
Ленты используется при изоляции стальных трубопроводов и изоляции стыков труб. Лента Тиал-М предназначена для гидроизоляционной защиты стыков стальных изолированных труб. Применение материалов обеспечивает трехслойную конструкцию и обладает защитными свойствами заводской антикоррозийной изоляции. Термоусадочную ленту используется для антикоррозионной защиты деталей трубопровода а также при производстве фасонных изделий и КЗС в ППУ изоляции. Термоусадочная лента Тиал-Л применяется для спиральной намотки ленты на поверхность и создания гидроизоляционного полиэтиленового покрытия по всей длине стальных трубопроводов. Перед нанесением изолируемая поверхность обрабатывается эпоксидным праймером для лучшей адгезии ленты к стальной трубе, после происходит намотка внахлест и лента подвергается термоусадке.
Рекомендуемые размеры термоусаживаемых лент Тиал-Л для изоляции тела трубы
|Маркировка ленты Тиал-Л
|Диаметр изолируемой трубы, мм.
|Толщина ленты, мм.
|Ширина ленты Тиал-Л, мм.
|Ширина перехлеста витков, мм.
|Расход ленты на 1 п.м. изолируемой трубы, м.
|Лента Тиал-Л 100.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005
|108
|1,4
|100
|15
|4
|Лента Тиал-Л 150.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005
|159
|1,4
|150
|15
|3,7
|Лента Тиал-Л 225.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005
|219
|1,4
|225
|25
|3,4
|Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005
|273
|1,8
|225
|25
|4,2
|Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005
|325
|1,8
|225
|25
|5
|Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005
|426
|1,8
|225
|40
|7
|Лента Тиал-Л 300.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005
|530
|1,8
|300
|40
|6,2
|Лента Тиал-Л 300.2 ТУ 2293-004-58210788-2005
|720
|2
|300
|50
|8,6
|Лента Тиал-Л 350.2 ТУ 2293-004-58210788-2005
|820
|2
|350
|50
|8,2
|Лента Тиал-Л 350.2,4 ТУ 2293-004-58210788-2005
|1020
|2,4
|350
|50
|10,2