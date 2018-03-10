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Термоусаживаемые ленты Тиал

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Термоусаживаемые ленты Тиал
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Производим поставки ленты термоусаживаемой Тиал-М, Тиал-Л в рулонах по 30 метров, а также отрезками любой длины. Возможная ширина ленты, мм.:300, 350, 450, 500, 650, 770, 900. Возможная толщина ленты, мм.: 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2,4. Поставки ленты в рулонах и отрезках производятся в заводской упаковке, сопровождаются паспортами и сертификатами.

Лента Тиал-М40 для сектора ЖКХ

Лента Тиал-М60 для нефте и газопроводов

Лента Тиал-М  ТУ 2293-002-58210788-2004

Лента Тиал-М80 ТУ 2293-007-58210788-2006

Лента Тиал-Л ТУ 2293-004-58210788-2005

Ленты Тиал имеют двухслойную конструкцию: полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив. Ленты поставляются в рулонах по 30 м., либо отрезками необходимой длины (для изоляции стыков), могут комплектоваться замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером .

Ленты используется при изоляции стальных трубопроводов и изоляции стыков труб. Лента Тиал-М предназначена для гидроизоляционной защиты стыков стальных изолированных труб. Применение материалов обеспечивает трехслойную конструкцию и обладает защитными свойствами  заводской антикоррозийной изоляции. Термоусадочную ленту используется для антикоррозионной защиты деталей трубопровода а также при производстве фасонных изделий и КЗС в ППУ изоляции. Термоусадочная лента Тиал-Л применяется для спиральной намотки ленты на поверхность и создания гидроизоляционного полиэтиленового покрытия по всей длине стальных трубопроводов. Перед нанесением изолируемая поверхность  обрабатывается эпоксидным праймером для лучшей адгезии ленты к стальной трубе, после происходит намотка внахлест и лента подвергается термоусадке.

Рекомендуемые размеры термоусаживаемых лент Тиал-Л для изоляции тела трубы

Маркировка ленты Тиал-Л Диаметр изолируемой трубы, мм. Толщина ленты, мм. Ширина ленты Тиал-Л, мм. Ширина перехлеста витков, мм. Расход ленты на 1 п.м. изолируемой трубы, м.
Лента Тиал-Л 100.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005 108 1,4 100 15 4
Лента Тиал-Л 150.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005 159 1,4 150 15 3,7
Лента Тиал-Л 225.1,4 ТУ 2293-004-58210788-2005 219 1,4 225 25 3,4
Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005 273 1,8 225 25 4,2
Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005 325 1,8 225 25 5
Лента Тиал-Л 225.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005 426 1,8 225 40 7
Лента Тиал-Л 300.1,8 ТУ 2293-004-58210788-2005 530 1,8 300 40 6,2
Лента Тиал-Л 300.2 ТУ 2293-004-58210788-2005 720 2 300 50 8,6
Лента Тиал-Л 350.2 ТУ 2293-004-58210788-2005 820 2 350 50 8,2
Лента Тиал-Л 350.2,4 ТУ 2293-004-58210788-2005 1020 2,4 350 50 10,2
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