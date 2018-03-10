Производим поставки ленты термоусаживаемой Тиал-М, Тиал-Л в рулонах по 30 метров, а также отрезками любой длины. Возможная ширина ленты, мм.:300, 350, 450, 500, 650, 770, 900. Возможная толщина ленты, мм.: 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2,4. Поставки ленты в рулонах и отрезках производятся в заводской упаковке, сопровождаются паспортами и сертификатами.

Лента Тиал-М40 для сектора ЖКХ

Лента Тиал-М60 для нефте и газопроводов

Лента Тиал-М ТУ 2293-002-58210788-2004

Лента Тиал-М80 ТУ 2293-007-58210788-2006

Лента Тиал-Л ТУ 2293-004-58210788-2005

Ленты Тиал имеют двухслойную конструкцию: полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив. Ленты поставляются в рулонах по 30 м., либо отрезками необходимой длины (для изоляции стыков), могут комплектоваться замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером .

Ленты используется при изоляции стальных трубопроводов и изоляции стыков труб. Лента Тиал-М предназначена для гидроизоляционной защиты стыков стальных изолированных труб. Применение материалов обеспечивает трехслойную конструкцию и обладает защитными свойствами заводской антикоррозийной изоляции. Термоусадочную ленту используется для антикоррозионной защиты деталей трубопровода а также при производстве фасонных изделий и КЗС в ППУ изоляции. Термоусадочная лента Тиал-Л применяется для спиральной намотки ленты на поверхность и создания гидроизоляционного полиэтиленового покрытия по всей длине стальных трубопроводов. Перед нанесением изолируемая поверхность обрабатывается эпоксидным праймером для лучшей адгезии ленты к стальной трубе, после происходит намотка внахлест и лента подвергается термоусадке.

Рекомендуемые размеры термоусаживаемых лент Тиал-Л для изоляции тела трубы